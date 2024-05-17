美政府推新冷戰 謀同時戰勝中俄

美國政府由蘇聯解體至今，鷹派一直對維持國家霸權有巨大的指導作用。在冷戰與蘇聯爭霸時期，外交官喬治‧凱南（George Kennan）就強調對蘇聯要執行遏制政策（Containment policy），這位美國外交政策的「教父」深信，美國對付蘇聯的利益所在，只包括西歐、日本、南韓以及拉丁美洲的和平穩定，而遏制是透過結盟和外交，並非軍事。他甚至批評美國政府全面介入越戰、入侵伊拉克，以及介入中東和中亞，更反對北約東擴，因為他深信過度軍事介入，只會傷害美國經濟，以及引發第三次世界大戰。

政治顛覆 軍事壓迫 蘇聯解體之後，美國的鷹派人物要數史蒂芬‧考特金（Stephen Kotkin），雖然他以學者自居，但他的主張近20年來深受華府關注，與美國的外交政策不謀而合。他更深信美國有無比優勢，即使面對俄羅斯及中國，仍可守護人民支持的自由民主價值觀，因為它有強大的經濟及軍事實力，也有最強的盟友。對比之下，俄羅斯及中國均是體制上脆弱、被迫政治上專制的政權，故此只要美國在政治顛覆及軍事壓迫方面不斷升級，就可以達到遏制的目的。

在這種意識形態督導下，美國政府與中國、俄羅斯博弈有四大路向：一是熱戰，只有美、俄之間有實力互相摧毀，但這只會使中國和印度得益，故不可取。二是美或俄屈服，但是兩國政府都不會屈就，也看不到可能性。三是達致政治妥協，但這只會是過渡的，不會持久，特別是美國強硬鷹派不會相信普京及中國政府會遵守承諾。結果最後的選擇，就是冷戰的延續，直到冷戰使其中一方的政治路向及體制全面改變，以達致融和。美國鷹派如今還深信自己有這種耐力轉化中、俄。

問題是，美國政府真是奉行廣泛人民支持的民主自由價值觀嗎？美國的窮兵黷武已使國家崩壞、貧富懸殊、兩黨及社會撕裂，令國家深陷危機中。七國集團（G7）的經濟實力逐漸被金磚體系取代，美國在商貿數額及GDP（按購買力平價計算）方面被中國超越。俄烏戰爭也揭示美國領導北約援烏的代理人戰爭，正被俄羅斯壓垮，盟友也眾叛親離。美國迎來的，很可能是特朗普新的孤立主義。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻