調節機能進化求生 冷血恐龍變恒溫

古生物學家長期探討，恐龍究竟是鳥類和哺乳類等恒溫動物的近親，還是更接近爬蟲類等冷血動物，答案將揭示這些史前生物的生活和行為模式。英國倫敦大學學院領導的最新研究認為，部分主要恐龍類群在1.8億年前的侏羅紀初期，各自進化出不同體溫調節能力。成果周三刊於國際科學期刊《當代生物學》。

侏羅紀滅絕事件致全球暖化 研究基於1,000種恐龍化石和古代氣候資訊，分析自2.35億年前至6,600萬年前的恐龍時代期間，不同恐龍類群的分布情況。結果顯示雖然恐龍最早期是冷血動物，惟1.8億年前侏羅紀早期發生托阿爾階滅絕事件，導致進入全球暖化時期之際，肉食性的獸腳亞目恐龍以及草食性鳥臀目恐龍，開始散播到寒冷氣候地區生活。研究認為，這反映全球暖化可能觸發恐龍進化出體溫調節能力，能在體內自行產生熱量。

獸腳亞目、鳥臀目和蜥腳下目是恐龍3大類群，代表性恐龍分別是霸王龍、劍龍和梁龍等。研究發現，獸腳亞目和鳥臀目恐龍具有驚人的適應能力，足迹甚至遍及北極，一年四季在寒冷地區繁衍生息。相反體形龐大的草食性蜥腳下目恐龍長期生活在較和暖、緯度較低地區。主要作者、倫敦大學學院地球科學系皇家學會牛頓國際研究員基亞倫扎（Alfio Alessandro Chiarenza）指出，蜥腳下目的特質與此前想像非常脗合。本報綜合報道