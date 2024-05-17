傳機長失蹤延誤起飛 東航澄清：曼谷塞車
【本報綜合報道】內地一名博主稱，自己周一乘坐由泰國曼谷飛往雲南昆明中國東方航空MU742次航班出現延誤，原因竟是機長失蹤。東航其後闢謠，稱消息不實，機長是因曼谷塞車遲到，同時對延誤表示歉意。
往昆明航班 遲飛5句鐘
博主「擺爛兔兔」在短片平台發布消息稱，當時曼谷機場以中文廣播喊話，稱機長現在聯繫不上，需要大家再等一下；又稱最後有乘客打電話給大使館，群情激憤下換了機組才出發。該博主指，曼谷機場地勤跟他們說機長失聯，延誤了5小時後，飛到昆明又說延誤是天氣原因，沒有賠償，只安排酒店。但有部分網民對此說法表示質疑。
東航官方帳號在該博主的評論區回應指，網傳機組失聯消息不實，當日是因曼谷雷雨，其乘坐的飛機執行前序航班時備降柬埔寨金邊，等待天氣好轉後重新飛抵曼谷，原航班機組因此超時。為保障航空安全，東航決定更換當地備份機組執行航班，但因曼谷地面交通嚴重擠塞，導致新的機組晚到機場，到崗後10分鐘隨即組織登機。
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