身份揭出 反對派作家轟5槍 圖殺斯洛伐克總理

供稱不滿施政作案 菲喬胃部重創 斯洛伐克總理菲喬周三在中部城市漢德諾瓦遇刺，身中5槍受傷。刺客是一名作家及反對派人士，行兇後當場被捕。經過5小時手術和急救後，菲喬已沒有生命危險，目前在醫院深切治療部留醫，但情況仍然嚴重。

恢復意識 留醫深切治療 71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula）是一名詩人及斯洛伐克作家協會始創人，他同時是在野進步斯洛伐克黨支持者。菲喬隔着圍欄與支持者握手時，辛圖拉突然掏出手槍在近距離開火，其中一顆子彈擊中菲喬的胃部，另一顆子彈射進菲喬的骨節。菲喬中彈後由保鏢帶離現場，然後由直升機轉送班斯卡-比斯特里察的羅斯福醫院，手術後恢復意識。

辛圖拉開槍後由菲喬的保鏢及支持者制服，他向警方供稱因不滿政府施政而犯案。辛圖拉來自西南部城鎮萊維采，作案手槍是合法擁有。斯洛伐克作家協會回應指，正在調查辛圖拉是否會員，如屬實將取消會員資格。協會譴責野蠻行徑，並指是斯洛伐克史上絕無僅有。辛圖拉曾是一家購物中心保安，並出版3本詩集，辛圖拉兒子稱事前不知道父親的行刺計劃。

內務部長埃什托克表示，暗殺行動顯然出於政治動機，且槍手在總統選舉後決定行刺菲喬。槍手十分關注本國及國際議題，曾抗議菲喬中止軍援烏克蘭及關閉特別檢察官辦公室。埃什托克呼籲，停止散播出於政治動機的仇恨言論，並確保政府官員、反對派及傳媒人士的安全。國民議會決定加強安全措施，並加強保護議員。議會暫時休會至下周，同時禁止開放參觀。

議會暫休會 禁開放參觀 俄羅斯總統普京稱，針對菲喬的暗殺企圖令人髮指，得悉後感到十分憤怒。他形容菲喬是一名勇敢而堅強的人，希望這些優秀品質能助他渡過難關。烏克蘭總統澤連斯基亦譴責槍擊事件，強調應盡一切努力確保暴力在任何國家不會成為常態。菲喬去年10月第三度就任斯洛伐克總理，上任後一改前政府軍援烏克蘭的決定，主張俄烏以外交解決衝突。本報綜合報道

保鏢護送菲喬登上座駕。 事發後，執法人員當場制服兇徒。 菲喬