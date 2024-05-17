就任星洲總理後首次 黃循財返選區見居民

服務近10年 負責基層事務

黃循財在2015年9月當選馬西嶺—油池集選區國會議員，一直負責林邦區的基層事務，友善的行事風格，深得居民的心。活動中心的40多名長者為支持黃循財，早早在白板上寫下對他的祝福，並在晚餐後一起到場支持他。任職工程師的居民張其川帶同女兒到場感受氣氛。他笑說：「我們這裏風水不錯。之前出了總統哈莉瑪，現在還有總理！」他提到，黃循財在新冠疫情期間表現很好，也讓國家經濟良好發展，「我以他為榮！但希望物價可以降下來，現在真的有些吃不消。」