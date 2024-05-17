就任星洲總理後首次 黃循財返選區見居民
【本報綜合報道】新加坡總理兼財長黃循財周三晚上宣誓就職後，到他服務近10年的馬西嶺—油池集選區會見居民。黃循財與夫人呂子蕊到場後，民眾熱情高聲歡呼，現場氣氛高漲。這是黃循財就任總理後，出席的首場社區活動。
服務近10年 負責基層事務
黃循財在2015年9月當選馬西嶺—油池集選區國會議員，一直負責林邦區的基層事務，友善的行事風格，深得居民的心。活動中心的40多名長者為支持黃循財，早早在白板上寫下對他的祝福，並在晚餐後一起到場支持他。任職工程師的居民張其川帶同女兒到場感受氣氛。他笑說：「我們這裏風水不錯。之前出了總統哈莉瑪，現在還有總理！」他提到，黃循財在新冠疫情期間表現很好，也讓國家經濟良好發展，「我以他為榮！但希望物價可以降下來，現在真的有些吃不消。」
中國外交部發言人昨天表示，中方對黃循財就任新加坡總理表示祝賀，相信在他領導下，新加坡國家建設和經濟社會發展將不斷取得新成就。黃循財長期支持中新合作，並擔任雙邊合作機制新方主席，中方相信兩國關係將在他任內不斷取得新進展。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：