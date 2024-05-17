對加薩戰後計劃不滿 以防長促總理勿軍管

以色列國防部長加蘭特周三罕有地公開質疑總理內塔尼亞胡的加薩戰後計劃，表明反對以色列在戰後文人或軍事管理加薩地帶，敦促內塔尼亞胡採取決定並宣布以色列不會對加薩實行民事或軍事統治。

加蘭特發表錄像講話，表明不會同意以色列於戰後文人或軍事管理加薩，由非哈馬斯的巴勒斯坦實體在國際行事者參與下管理加薩才符合以色列利益。他指出，未能尋得代替哈馬斯管治加薩的方案將損害以軍成果，讓哈馬斯能重新組織和控制加薩，只要哈馬斯持續控制加薩平民性命，就可以重建力量，令以軍需要重返加薩，所以必須瓦解哈馬斯的管治能力，達成這關鍵目標的手段是軍事行動及建立替代管治機構。

倡建管治機構代哈馬斯 加蘭特直言沒有替代管治機構的話，只有哈馬斯管理加薩和以色列軍事管理加薩兩個負面選擇，而猶豫不決意味只能二選一，這樣會侵蝕以軍的成果、減少對哈馬斯的壓力及破壞達成拯救人質框架的機會。他不滿自己從去年10月開戰以來，便在戰時內閣會議提出要尋找代替哈馬斯管理加薩的方案，但都被斷然拒絕。

加薩中北部被轟 33死 加蘭特說，以色列安全系統和國防軍的責任是摧毀哈馬斯，保留在加薩的充分軍事行動自由，而達成上述兩點的能力在於在加薩建立替代管治機構，以色列政府全體都需為此努力。

巴勒斯坦傳媒周三報道，以色列軍隊當日轟炸加薩北部和中部多個地區，造成至少33人死亡。

報道指，以軍密集轟加薩北部的杰巴利耶難民營、拜特拉希耶和加薩城等地，造成23人死亡，包括一名記者；中部努賽賴特難民營和布賴杰難民營內多處住宅也遭到以軍空襲，至少10人死亡。

另外，有報道指以軍周三結束在加薩城扎伊通區為期數日的軍事行動後撤出；加薩民防部門同日發聲明，指救援人員在以軍撤出後發現大量遺體，至少200處住宅在以軍行動中受損。本報綜合報道

加蘭特反對文人或軍事管理加薩。（Getty Images圖片） 加蘭特 加薩戰事持續。 內塔尼亞胡 賈巴利亞難民營多人死於空襲。