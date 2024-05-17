兩岸國際

福島今起再排7800噸核污水

福島即將排放核污水。 福島即將排放核污水。
福島即將排放核污水。
【本報綜合報道】日本東京電力公司福島第一核電站將於今日起，開始今年第二輪核污水排海，直至6月4日結束，料排放約7,800噸核污水。
東電計劃2024財年進行7次核污水排海，排放總量約5.46萬噸。東電指，會分析計劃排放的核污水所含放射性物質，確認達到日本政府和東電規定的標準。
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