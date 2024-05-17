22年前日月山埋屍案主犯伏法

【本報綜合報道】22年前的青海日月山埋屍案曾轟動一時，更翻拍成電影。案件經兩次審理，案中主謀馬成判處死刑。青海省海南藏族自治州中級人民法院周一遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，處決馬成，海南州人民檢察院依法派員臨場監督。

死者經商 5年前尋回遺體 馬成團夥在西寧及湟中、互助等地網羅社會閒散人員入山淘金，金脈枯竭後，一干人等轉化成黑道組織，長期從事尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、搶劫、綁架、非法拘禁等違法活動。死者馬生珍是一名二手車買賣商人，於2002年被馬成為首的涉黑組織綁架殺害後，埋屍日月山的109國道路基。2019年，青海警方接獲針對馬成的黑惡組織舉報，同年將組織連根拔起，並尋回死者屍骸。

2020年10月，馬成被控組織領導黑社會性質組織、故意殺人、故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁、強迫交易、開設賭場、誣告陷害、重婚等罪罪成，被青海省海南州中級人民法院數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。馬成上訴後，青海省高級人民法院判決維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，兩次審判判決定罪準確、量刑適當，依法核准馬成死刑。青海省海南州中級人民法院在執行死刑前，安排馬成會見其近親屬。

馬成