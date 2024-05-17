陝西鐵騎考場舞弊 駕校主持教練就逮

稱四科全保監考員成槍手 當局追究 陝西省咸陽市乾縣有電單車駕駛證考點，近日被內媒揭發存在舞弊行為，並形成電單車駕照速成班作弊產業鏈，有人即使不懂駕駛，仍可在一天內順利拿到駕照。涉事駕駛學校已有多人落網，紀檢、督察部門正同步開展調查，對該案涉及的相關人員違法違紀問題將追責。

有主播在網絡直播間號稱，陝西西安可以「四科全保」拿到電單車駕照。內媒記者據此在西安找到一間駕駛學校總校直營店，報名「一天四科保過班」，來到乾縣一個考點，工作人員重點講解如何尋找「作弊點」和「作弊線」，學員只要按照記號操作，再難都可以輕鬆地應對。

不懂開車 日內取駕照 遇上操作不熟練的考生，教練和監考人員會直接上手幫他們糾正錯誤；對於需報考人答題的科目一和科目四，監考人員則在考場化身為「槍手」，躲在監控鏡頭外助考生作答。最終逾10名從全國各地趕來的學員，在教練和監考人員幫助下迅速取得駕照。

乾縣公安局周三通報，已迅速成立調查組連夜開展工作，調閱涉事的乾縣銘瑞駕校電單車考場資料台帳、考場影片，依法查封考試場地和考試設備。該校法人代表任軍×、校長任喜×、教練韋政×、何智×涉嫌組織考試作弊罪已被刑拘，涉嫌冒充西安科建駕校招生人員的甘××及其丈夫李××亦被抓捕歸案。本報綜合報道