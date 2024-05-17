菲民船圖闖黃岩島 華依法管制

【本報綜合報道】中國海警昨日表示，菲律賓多艘船隻當日在南海黃岩島鄰近海域非法聚集，進行與正常漁業生產作業無關的活動，中國海警加強現場監視取證。中方指控，菲律賓民間組織多艘船隻在黃岩島以東約60海里海域非法聚集，進行拍照攝像，菲方公務船伴航並充當保鏢，在現場透過下網捕魚作業、展示旗幟等方式做騷，中國海警依法對菲方非法聚集船隻進行現場管制。

距島50餘海里晒旗做騷 菲律賓民間組織「這是我們的」當日用商船搭載記者、社會活動人士，試圖進入黃岩島12海里水域。該組織其後宣稱「先頭部隊」在距離黃岩島50餘海里處向菲律賓漁民發放燃料和其他援助，這項任務已經取得「勝利」。內地官媒則指，中方執法人員一直在黃岩島附近海域進行維權執法任務，但未見菲律賓民間組織衝闖，菲方漁船距離黃岩島還有50餘海里，見到中國執法人員就不再向前，草草收場卻單方面宣布任務成功。

另外，菲律賓外交部日前稱，將調查涉嫌違背外交職責的外交官員，有媒體認為這與中國駐菲使館上周公布涉及管控仁愛礁局勢的錄音文本內容有關。中國外交部發言人汪文斌昨日回應稱，中國駐菲使館公布的有關內容都是客觀事實，近年來菲方違反同中方達成的協議和諒解，違反《南海各方行為宣言》精神，頻繁侵權挑釁、激化矛盾，還借助外部勢力挑動事端，進一步加劇南海形勢緊張。他批評，菲方所作所為破壞地區國家團結互信，衝擊南海和平穩定，對地區國家有百害而無一利。