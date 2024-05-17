飯圈文化侵體育界 當局促抵制

【本報綜合報道】廣東省廣州市周三舉行全國體育宣傳文化工作會議，會上指出內地體育系統將全過程堅決抵制畸形「飯圈文化」（支持者組成的組織或團體自發為偶像助威或宣傳）對體育領域的侵蝕。

籲保護運動員身心健康 國家體育總局表示，要把堅決抵制畸形「飯圈文化」的意識和要求，融入運動員選拔、培養、輸送、安置的全過程，融入體育賽事活動組織、服務、監管的全過程，並在思想教育、宣傳引導、風險防控等多個方面採取有力有效舉措，推動形成多部門協同配合、全系統聚焦發力的共治格局。當局強調，要清醒認識到「飯圈」亂象對運動員身心健康成長、運動隊為國爭光能力、體育事業可持續發展都極不利，體育不應該、也不允許成為畸形「飯圈文化」繼續滋生的引線和溫床，解決此問題刻不容緩，體育系統必須高度警惕、快速行動。

近年來，體育領域「飯圈化」現象屢屢引發爭議，中國奧委會曾呼籲社會各界尊重運動員個人權益，理性追星，避免不當言行。今年以來，多個地方相關部門在網上開設專區，受理曝光運動員個人私隱、干擾運動員正常比賽訓練、粉絲之間互相謾罵等問題的舉報。