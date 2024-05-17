內地嚴打炫富拜金 展專項治理

【本報綜合報道】內地社交平台近日陸續發布不良價值導向內容專項治理公告，針對近期網絡上出現的「奢靡浪費」、「炫富拜金」等問題，各平台從嚴打擊，倡導理性、文明的消費觀和價值觀。

小紅書指封禁違規帳號 內地短片平台抖音表示，自本月1日至7日處置4,701條不良價值觀資訊，處置11個帳號；小紅書近兩周清理4,273篇違規筆記，關閉383個違規帳號；微博清理1,100多條不良價值導向內容，對27個違規帳號視程度予以階段性禁言以至關閉帳號。此前被指炫富內容最嚴重的小紅書，周三公布處置的典型案例，包括某用戶發布筆記「一個月兜裏掏不出3萬的，下方留言1245我都會扶持一把」，在筆記中晒出豪車照片，並透過「扶持一把」等博取眼球的內容將用戶引流至站外，傳播不良價值觀，且存在欺詐風險，已封禁該帳號。

抖音公告也提到，有用戶發布展示大量現金的內容、以大量現金作為用戶資料，涉嫌「不正當使用人民幣」。微博管理員則在公告列舉多項內容，宣示將從嚴打擊，其中包括以「最貴」、「天價」等為噱頭，利用獵奇心理進行行銷炒作豪車評測、豪宅展示等訊息；炫耀自身「二代家庭」、「有錢人」；以炫耀高額收入、奢侈消費的文案，打造「白手起家」、「月入百萬」、「財富自由」等虛假人設的訊息。