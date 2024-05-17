蔣萬安晤麻生 盼推進日台交流

【本報綜合報道】台灣台北市市長蔣萬安上任後首次訪問日本，前日抵達東京後首站拜會自民黨青年局，之後再與日本前首相麻生太郎會面。據相關人士透露，兩人確認了將促進日台雙方交流。

蔣萬安與自民黨青年局局長鈴木貴子會面時提到，自民黨青年局可說是他的「family friend」（家族朋友），其祖父蔣經國先生曾在1967年到日本訪問時，便建立了救國團與自民黨青年局的長期夥伴關係，促進了雙方多年來相知相惜、相互信任的基礎。鈴木指出，無論是安全保障還是人際關係，平時交流很重要，期待構建長期持續的關係。

蔣萬安與麻生會面，向對方分享自己Cosplay某漫畫角色的照片，希望大家的緣分和友誼長存，又表示歡迎對方有機會參加台北動漫節。會上，麻生提及家鄉九州的話題，蔣萬安稱希望進一步推進台北與福岡，以及其他日本城市的合作關係。預計蔣萬安在東京逗留至周六，周四出席東京舉辦的國際會議，以城市安全為題發表演講，並與東京都知事小池百合子會面。蔣萬安周五將出席跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」的集會。

陸促日方堅持一中原則 昨日在北京，被問對麻生太郎與蔣萬安等人會見有何評論時，中國大陸外交部發言人回應，陸方敦促日方以實際行動體現堅持一個中國原則，只與台灣保持民間和地方往來的承諾。