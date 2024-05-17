最後行政院會 陳建仁內閣總辭

【本報綜合報道】台灣候任總統賴清德就職在即，迎來新舊內閣交接。行政院長陳建仁昨日主持最後一次行政院院會，會上除聽取蔡英文政府執政8年施政成果報告案，還通過內閣總辭案，送交總統蔡英文批准。

贈蘋果瓷器祝願平安 陳建仁在院會中感謝行政團隊的支持，並送上台灣製的「蘋果瓷器」，希望大家平安、和平。根據往例，內閣在總辭後到下周日任期結束為止，將不再核定重大政策，只處理例行和常務性事務。行政院發言人林子倫表示，該推動的政務仍會持續推動，與新內閣一定會無縫接軌，確保台灣政府運作，人民生活都能獲得最良善照顧。

國民黨籍台中市長盧秀燕是六都唯一首長與會，她表示專程上來參加陳建仁內閣最後一次院會，特別就解決台中建設問題等向對方致謝。雖然內閣成員合照後都不受訪，但面對媒體堵訪詢問關於大陸制裁5名名嘴，副院長鄭文燦回應稱，支持有助兩岸更和平、對等、善意的方向，但不利於兩岸發展且不符合自由民主原則的任何做法，都難以獲得支持。