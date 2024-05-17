應對台新政局 海交會提早開幕

【本報綜合報道】第26屆海峽兩岸經貿交易會（海交會）本周四至下周日在福建福州舉行，往年固定安排在5月18日的開幕式罕有提早。台媒指，這是為了配合大陸國台辦主任宋濤周四將親自出席致詞，他會在下周一台灣候任總統賴清德就職前，返回北京坐鎮國台辦，應對台灣新政局。

福馬「同城生活圈」政策發布 國台辦周三介紹本屆海交會，以「深化兩岸融合建設第一家園」為主題，聚焦貫徹落實國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見，預計有50多間台灣工商團體團組、逾千名台胞台商參加。活動包括開幕式暨海峽兩岸交流交往分享會、2024兩岸商會合作交流活動、福州市台協會成立30周年對接交流會、第七次福馬磋商會等，同時配套搭建海峽兩岸融合發展成果發布暨產業合作推介區等主題交流平台。

海交會以往固定安排在5月18日開幕，又被稱為「518」活動，今年則破例提前兩天。本屆海交會開幕式上，福州將發布福馬「同城生活圈」先行先試首批政策，進一步推動福州與馬祖產業合作，為馬祖居民在福州入學、就業創業、資格認證、金融服務等方面提供更多便利和更大支持。