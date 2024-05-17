兩岸國際

秘魯總統下月訪華 料商牛肉出口

秘魯農業部長馬內羅（Angel Manero）周三宣布，總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下月將訪問中國，預計雙邊首腦會議議程將涵蓋29項議題，或包括牛肉出口。馬內羅估計向中國出口牛肉，可為秘魯經濟帶來30億至40億美元（約234億至312億港元）的增長。（綜合報道）
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