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美憂華濫用AI 盼雙方保持對話
中美人工智能（AI）政府間對話首次會議周二在瑞士日內瓦舉行，中方率先通報會談內容，就美方限制打壓表明嚴正立場。美國國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）周三表示，美方已提出中方濫用AI的問題，希望就相關議題繼續對話。（綜合報道）
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