北京斥美濫用301關稅 破壞國際產供應鏈運轉

【本報綜合報道】中國駐美國大使館發言人周三回應美國對中國電動汽車、太陽能電池、關鍵礦產等大幅加徵關稅時表示，美方濫用301關稅覆審程序，進一步提高部分對華產品加徵的301關稅，非但不糾正此錯誤做法，反而一意孤行，一錯再錯，中方對此表示強烈不滿。

發言人又指，一段時間以來，美國為了維護自己的單極霸權，將經貿問題政治化、工具化，頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，不擇手段地瘋狂打壓中國的正常經貿科技活動；這並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，也不能解決美國自身的問題，反而會對國際產供鏈的正常運轉造成進一步破壞。發言人說，美方此舉是典型的保護主義、政治操弄、霸道霸凌，違背了美國總統拜登「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鈎斷鏈」的承諾，嚴重影響雙邊合作氛圍。中方敦促美方切實遵守世貿組織規則，立即取消對華加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衞自身權益。

就產能過剩論反駁西方 中國商務部發言人何亞東昨日表示，中方對於美國單邊關稅措施的立場一貫，對近期美方肆意提高對華301關稅的錯誤行徑，中方堅決反對並已嚴正交涉，將採取必要措施堅決捍衞自身權益。對近期一些西方國家頻頻指摘中國「產能過剩」，何亞東指所謂產能過剩論有悖常理和常識，毫無道理、完全站不住腳，對產能問題要尊重規律和事實，客觀、全面、長遠地看。他指出，全球新能源產業仍處於起步發展、快速成長階段，相關產能非但沒有過剩，反而是相對不足。