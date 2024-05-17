會晤普京 中俄關係穩定 習：有利世界和平

共同簽署聯合聲明 全面深化戰略協作 俄羅斯總統普京昨日凌晨4時許飛抵北京，展開為期兩天的對華國事訪問，並與國家主席習近平會面。習近平指出，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。普京則指，中俄關係是世界穩定的力量，不對其他國家構成威脅。兩人昨午在北京人民大會堂簽署協議，深化兩國的新時代全面戰略協作夥伴關係。俄方重申堅持一中原則，反對任何形式「台獨」行為。

此行是普京本月7日展開第5個總統任期後首次外訪。當日早上，習近平在北京人民大會堂東門外廣場，為普京舉行高規格的歡迎儀式。二人握手合影，並一同檢閱中國人民解放軍儀仗司禮大隊，之後回到檢閱台觀看儀仗隊分列式。現場有多名小孩列隊站好，當二人走過紅地氈時，小孩立即手舉花束蹦蹦跳跳表示歡迎。

經受考驗樹立國際典範 習近平在會上說，普京是他老朋友，祝賀對方正式開啟第5個總統任期，並相信在其帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能取得新的更大成就。習近平指出，慶祝中俄建交75周年是貫穿今年兩國關係發展的主線，中俄關係已走過四分之三個世紀，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。

習近平又指，今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。中方願始終與俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。普京表示，中俄友好關係不應被視為對任何其他國家的威脅，重要的是兩國關係不是臨時接觸，也不針對任何人。

解決以巴衝突迫在眉睫 習近平與普京會談近2.5小時後，於人民大會堂簽署協議，並共同會見記者。習近平在記者會上首先發言，形容與普京的會談是坦誠友好、內容豐富，就雙邊關係及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。他指，中俄關係已經成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範，雙方將秉持不結盟、不對抗、不針對第三方原則，不斷深化政治互信，尊重各自選擇的發展道路。

談及以巴衝突及烏克蘭危機，習近平認為當今世界冷戰思維陰魂不散，單邊獨霸、陣營對抗、強權政治威脅世界和平及各國安全，他與普京一致認為解決以巴衝突問題迫在眉睫，要切實執行聯合國決議，以兩國方案為基礎解決巴勒斯坦問題。

習近平又指，他與普京一致認為政治解決烏克蘭危機是正確方向，中方立場一貫及明確，包括遵守聯合國憲章、宗旨及原則，尊重各國主權及領土完整，尊重各方合理安全關切，構建均衡、有效，可持續的新型安全架構。

普京與李強談經濟合作 普京感謝習近平及中國官員的熱情接待，指中國營造了友好、熱情但同時又務實的氛圍，俄中累積了互利和多層次合作的經驗，並在各個領域取得了許多成就。普京說，他與習近平經常保持聯繫，甚至可以討論最棘手的問題。他強調，俄中貿易和投資不受任何第三國影響，而他與習近平在會談中討論到高科技、創新、基礎設施建設和交通運輸領域的合作；雙方優先深化能源領域合作，兩國又同意加強銀行聯繫，並增加使用兩國支付系統。

普京昨日亦與中國國務院總理李強會晤，討論經濟和人道主義領域合作。普京昨午前往天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。普京今日轉往黑龍江省哈爾濱，參加第8屆俄中博覽會開幕式和第4屆俄中區域合作論壇，期間將與國家副主席韓正會面。他亦會參觀東正教教堂和大學，以及向蘇聯戰士紀念碑獻花。本報綜合報道