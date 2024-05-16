國際時裝盛會 狗狗爭妍鬥麗

【本報綜合報道】第148屆威斯敏斯特狗窩俱樂部狗展上周六起一連4日在美國紐約市艾殊球場舉行，為全球最富標誌性的狗隻時裝盛會，預計有逾3,000隻不同品種的狗隻參賽，牠們在主人的悉心打扮下艷麗登場，使出渾身解數爭奪獎項。來自德州休斯敦一隻名叫「塞奇」（Sage）的迷你貴婦犬周二擊敗6名對手，奪得最佳表演獎。

腎病康復參賽展鬥志 其中一隻名為弗朗姬（Frankie）的阿富汗獵犬曾感染萊姆病，出現嚴重的腎臟問題，當時牠儘管積極接受藥物治療，獸醫仍不確定牠是否能存活。主人喬達諾（Mary Ann Giordano）憶述，弗朗姬經歷了8個月煎熬，牠當時過得十分艱難，但牠堅強撐住了。牠周一以健康姿態現身首輪比賽，與十多隻阿富汗獵犬爭妍鬥麗，當中包括上月在克羅地亞世界狗展奪冠的強敵，爭奪晉級資格。

不少狗隻在比賽期間露出可愛又搞笑的表情。其中一隻中國冠毛犬絲毫不掩飾倦態，在評判懷裏張大嘴巴打呵欠。有兩隻芝娃娃在賽場上看到熟悉的臉孔，似乎很想了解彼此，立即轉過頭去，臉貼着臉打招呼。有狗狗的臉頰紮起了兩條辮子，看來飼主為愛犬的髮型下了不少工夫。