江蘇3遺址出土文物逾千 助研喪葬縣治變遷

江蘇省文物局近日組織專家驗收了蘇州市考古研究所負責的吳中區殷家村遺址、相城區薛家浜墓葬、常熟市縣衙署東遺址3項考古發掘項目，出土逾千件文物，大量豐富了研究蘇州歷史的考古材料。其中在殷家村遺址，考古人員發現了東周、隋唐、宋元、明清時期的文化層，清理33處遺迹，出土115件（組）器物。

內媒周二報道，蘇州市考古研究所介紹，殷家村遺址是一處生產生活類遺址，重要的遺迹單位有東周時期的灰坑、隋唐時期建築基址和明代水池。其中隋唐時期建築基址建造規整，出土器物集中在隋代和初唐時期，為研究隋唐之際蘇州州治的變遷和蘇州隋代歷史提供了新的考古材料。

薛家浜墓葬68座 漢代為主 其次，薛家浜墓葬發現漢至明清時期遺迹共85處，包括墓葬68座。本次發掘的墓葬以漢墓為主，其次為宋墓，另有唐墓及明清墓葬。考古人員推測該墓葬為一處始於西漢時期的高台墓地，在唐宋和明清時期有所加築和沿用，有助研究蘇州地區漢至明清時期喪葬文化習俗和制度等。

另外，常熟市縣衙署東遺址發掘面積800平方米，共發現227處遺迹，包括61口水井和81個柱坑，累計出土500餘件（組）各類器物。其所在的常熟古城區域自漢代設立虞鄉，一直是常熟地區政治中心之一。本次發掘收穫豐富的漢代和六朝時期文化遺存，為研究常熟古代縣治的設立和轉變、海虞城的探索提供了新材料。本報綜合報道