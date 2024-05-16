晤汶萊外長 王毅冀深化合作

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅周二在北京同汶萊外交主管部長艾瑞萬舉行會談。王毅表示在兩國元首引領下，兩國關係保持穩定發展勢頭，各領域合作取得豐碩成果，致力於建設大小國家平等相待、互利共贏的典範。中方願同汶方一道，以兩國元首重要共識為遵循，深化合作內涵、拓展合作領域，樹立共建中汶命運共同體的長遠目標，推動兩國戰略合作夥伴關係邁上新台階。

涉及數碼經濟綠色發展等 王毅指，中國正在構建新發展格局，大力推進中國式現代化。中國的發展振興有強大內生動力和必然歷史邏輯，將為包括汶萊在內的周邊國家帶來新的機遇。中方積極支持汶萊推進經濟多元化，願進一步挖掘在數碼經濟、綠色發展、衞生健康等新興領域合作潛力，培育新的增長點，打造更多合作亮點。中方願同東盟國家繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，爭取早日達成行之有效、富有實質內涵的南海行為準則。

艾瑞萬表示中國是汶萊的好朋友，兩國合作有深厚基礎，面臨新的機遇。汶方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。期待同中方保持高層交往，密切經貿、農業、教育、人工智能、大數據等領域合作，推動兩國關係取得更大發展。汶方堅信中國發展強大是不可阻擋的歷史進程，對中國經濟充滿信心，期待並相信中國的發展將帶動地區國家共同發展，高度讚賞中國在中東等熱點問題上堅持原則、促進和解合作、維護公平正義，期待中國在國際地區事務中發揮更大影響力和領導力。