黃循財宣誓任星洲總理

稱會了解人民心聲 冀中美關係穩定 新加坡副總理黃循財昨晚正式宣誓，接替李顯龍出任新總理，成為該國第4代領導人。他在演說中承諾，將與團隊一起為人民和國家竭盡所能，並會走入基層貼近民眾，了解人民心聲，努力提高人民的生活素質。現今世界動蕩不安，他表示希望中美關係保持穩定，並稱只要全民團結一致，就能靈活地應變和克服。

總理宣誓就職儀式昨晚約8時在總統府園地舉行。出席儀式的嘉賓來自各行各業，包括學生、教師、工會成員、商界領袖、運動員、藝術工作者、社區義工以及前線人員。在黃循財宣誓後，一眾相關新內閣閣員、包括轉任國務資政的李顯龍及副總理王瑞杰等人，亦隨即宣誓就任。黃循財是首任在新加坡建國後出生的總理。在他領導的第4代領導班子中，幾乎所有成員都是在1965年後出生。

李顯龍留內閣給予意見 黃循財之後發表就職演說，他先後以英語、馬來語及華語發言。他稱能宣誓就任新加坡總理，對此深感榮幸，並指李顯龍多年來為新加坡鞠躬盡瘁，做出許多貢獻，「我從政以後，他（李顯龍）就像我的良師，悉心指導我。」他對李顯龍答應繼續留在內閣表示感激，李顯龍將為他和團隊提供寶貴的意見和看法。

他指出，國家社會需求不斷變化。前方雖然會有新挑戰和新問題，但只要全民積極地以新思維和方法來應對，就能靈活地應變和克服。他承諾將打造更公平、公正和平等的社會，照顧老年人、弱勢群體和特需者；政府也會支持所有新加坡人提升自己，過上充實的生活。他表示新領導團隊會以自己的方式領導國家，並會繼續大膽設想，以及考慮長遠。

黃循財續指，國家必須適應一個更加混亂、更加危險和更加暴力的世界，強調新加坡希望在維護國家利益與權利的同時與各方友好相處，並希望中美關係保持穩定。即使這兩個大國不可避免地出現問題，新加坡也會繼續保持與雙方接觸。他強調，新加坡向來都是多元化的國家，有許多的種族、宗教和語言，現在的多元化程度雖然比過去更高，但人們更加團結。他又指，新冠疫情是一次烈火的洗禮，團結的人民引領國家渡過這個一代人的危機，也強化了社會資本，讓國家更好更強大。

被指親和接地氣聽訴求 51歲的黃循財出生於普通家庭，曾結過兩次婚的他是一名喜歡彈結他、與愛犬待在一起的性情中人。有傳媒形容黃循財「傑出，但不突出」。但中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平指出，黃循財的親和力和人情味，令他更容易親近民眾。對近年來支持率不斷下降的人民行動黨而言，像黃循財這樣更接地氣、更懂人民訴求的領袖可謂非常重要。

黃循財近日受訪時表示，新加坡不能陷入地緣政治漩渦，須堅持以國家利益出發，意味他們時不時會說或做令一些國家不太開心的事。本報綜合報道