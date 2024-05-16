布林肯會見烏總統 指軍援快抵達

布林肯在基輔一間知名理工學院發表政策演講時，承認美國武器延誤使烏克蘭面對俄羅斯攻擊更脆弱，但強調基輔可依靠華盛頓堅定不移的支持，因為美國人民明白俄羅斯不會在烏克蘭停手。他指出，俄羅斯正在哈爾科夫和烏克蘭東部地區加大對烏攻勢，出動一波又一波的士兵、伊朗無人機、北韓大炮以及用中國機器和零件製造的坦克、導彈和戰機。