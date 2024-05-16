布林肯會見烏總統 指軍援快抵達
【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周二突然到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。布林肯承諾美國將支持烏克蘭，直到其安全主權得到保障，並且表示新一批軍援短期內將陸續抵達。
布林肯在基輔一間知名理工學院發表政策演講時，承認美國武器延誤使烏克蘭面對俄羅斯攻擊更脆弱，但強調基輔可依靠華盛頓堅定不移的支持，因為美國人民明白俄羅斯不會在烏克蘭停手。他指出，俄羅斯正在哈爾科夫和烏克蘭東部地區加大對烏攻勢，出動一波又一波的士兵、伊朗無人機、北韓大炮以及用中國機器和零件製造的坦克、導彈和戰機。
與澤連斯基會晤時，布林肯提到美國正與歐洲盟國合作，為烏克蘭建立長遠軍隊奠定基礎，這些努力將使基輔更接近並融入北約。他又指，雙邊安全協議將成為加強烏克蘭與北約橋樑的要素，7月在華盛頓舉行北約峰會時將採取切實措施，確保迅速而順利推進烏克蘭入盟。澤連斯基則促請布林肯，協助呼籲更多國家參與下月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。
法增軍援 料包括防空導彈
美國傳媒昨天報道，美國正尋求向烏克蘭增派一套愛國者防空系統，支援烏克蘭擊退俄羅斯愈加激烈的進攻。法國總統馬克龍周二與烏克蘭總統澤連斯基通電話後，法國總統府證實將向烏提供額外的軍事援助，預計包括防空導彈。
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