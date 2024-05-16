沙利文擬訪沙特以色列 商三邊協議

沙利文

【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，白宮國家安全顧問沙利文計劃周末訪問沙特阿拉伯和以色列，討論美國與沙特的防務協議，條件預計包括沙特和以色列達成關係正常化。以色列政府承諾在沙利文到訪前，軍隊不會大幅擴大在加薩地帶南部城市拉法的任何行動。

冀推動結束加薩戰爭 知情官員透露，沙利文將由白宮中東事務協調員麥格克（Brett McGurk）、總統特別協調員霍克斯坦（Amos Hochstein）、國務院顧問喬列特（Derek Chollet）陪同，預計會見沙特王儲穆罕默德．薩勒曼、以色列總理內塔尼亞胡以及兩國其他官員。美方希望與沙特達成協議後，再取得內塔尼亞胡承諾推動結束加薩戰爭，以及和巴勒斯坦實現兩國方案。

沙利文原定上月初訪問沙特，但因肋骨骨折延遲行程。美方希望以軍按兵不動的承諾，能延續至沙利文以色列之行後，美以團隊在華盛頓舉行高級別會晤時。麥格克上周向華盛頓智庫的中東問題專家指出，沙特和其他阿拉伯國家已向美國表明，以色列大規模入侵拉法將使阿拉伯國家與以色列關係正常化進程倒退，並阻礙與以色列針對伊朗的地區安全合作。