巴人武裝分子疑向近東救濟處平民開火

【本報綜合報道】以色列國防軍周二發布影片，展示巴勒斯坦武裝分子在聯合國車輛附近活動，以及在近東救濟工程處（UNRWA）後勤中心向平民開火的畫面，並呼籲聯合國緊急調查。

國防軍聲稱，吉瓦提步兵旅上周六在加薩地帶南部城市拉法的東部，以無人機拍攝到巴勒斯坦武裝分子，在聯合國車輛附近和UNRWA後勤中心出沒。影片顯示，多名黑衣持槍武裝分子在寫有「UN」標記的聯合國車輛附近，與從車上步出的聯合國工作人員交談。他們之後從UNRWA後勤中心內，向附近平民開火。

以色列國防部負責監督進入巴勒斯坦物資的領土政府活動協調處（COGAT），在上述「不尋常事件」發生後向國際社會高級官員轉達有關情況，並警告聯合國注意該地區恐怖分子存在，以及他們對聯合國繼續保護UNRWA後勤中心而出現的嚴重危險。以色列此前指控UNRWA部分僱員是回教激進組織哈馬斯的成員。

聯合國車輛遭炮火擊中1死 此外，一輛懸掛聯合國旗幟的車輛周一在加薩南部拉法口岸附近遭炮火擊中，釀成一死一傷。聯合國周二認為，炮火來自以色列國防軍的坦克，已成立小組調查當時情況。