拜登擬93億元軍援以 扣起航空炸彈免轟城市

美國總統拜登上周警告，不會向以色列提供用於加薩地帶南部拉法軍事行動的進攻武器，其後擱置運送3,500枚500磅至2,000磅航空炸彈。美聯社周二報道，拜登政府當天已通知國會最新一份軍援以色列的計劃，總值超過12億美元（約93億港元），但不包含航空炸彈。

國會審查後交議員商討 軍援方案包括7億美元（約54億港元）坦克彈藥、5億美元（約39億港元）戰術車輛及6,000萬美元（約4.6億港元）迫擊炮彈，主要補充以色列國防軍在去年10月加薩戰爭以來消耗殆盡的庫存。援助計劃上月開始醞釀，美國國務院如今通知國會後，國會需在特定期限內完成審查，由議員商討阻止與否。

美國向以色列轉讓武器通常由國會對外援助資金支付，當軍事援助計劃超過特定金額門檻時，援助計劃必須提交國會審議，國務院通常會先通知參眾兩院外委會，然後再正式提交國會。國務院和白宮國家安全委員會周二回應時，引述國家安全顧問沙利文周一的評論，重申美國將繼續軍援以色列。至於上周擱置運送航空炸彈，則是認為它們不應向人口稠密的城市投擲。

共和黨不滿扣押對以援助 美國國防部擱置運送航空炸彈，雖然受到部分民主黨人士讚揚，認為有助向以軍施壓停止入侵拉法，但同時招致親以色列團體和共和黨人批評，指摘白宮阻礙以色列清剿回教激進組織哈馬斯。共和黨領袖揚言準備提出法案，禁止拜登扣押對以援助，並凍結國防部長辦公室、國務卿辦公室和國家安全委員會的預算。白宮發言人巴埃爾周一表明，強烈反對有人試圖限制總統部署安全援助的能力。本報綜合報道

以軍在加薩作戰。 拜登