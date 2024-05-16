3歲童被狗咬 患狂犬病18日後亡

【本報綜合報道】河南省南陽市一名3歲男童日前被一隻哈士奇犬咬傷，18日後因重症腦炎、狂犬病及急性呼吸衰竭，搶救無效身亡。男童的母親表示，希望盡快找到狗主，為孩子討回公道。

家住南陽市新野縣趙崗村的男童小星（化名），上月21日外出玩耍時，被突然跑出來的一隻哈士奇犬咬至重傷，腿部、頸、眼睛周圍都被咬掉一塊肉，耳朵後面和頸上有幾個大牙印。母親當晚帶小星趕到南陽市一間醫院清洗傷口並注射狂犬病免疫球蛋白，並轉往南陽市中心醫院住院治療9天後出院。

小星剛出院最初幾天狀態不錯，但從上周二起發燒，甚至陷入半昏迷，翌日更開始頻繁嘔吐，並出現情緒狂躁的情況。小星入住南陽市中心醫院後，再轉往鄭州市河南省人民醫院搶救，但在轉院途中死亡。

仍未找到狗主 趙崗村一名村幹部表示，小星被咬後，村裏第一時間將惡犬的照片發上網。後來牠再次傷人時被村民打死。村幹部指目前還沒找到狗主，很可能是流浪狗，公安機關一直在排查狗主。樊女士稱，有傳聞指那隻狗仍然活着，她也沒見到狗屍，並不確定牠的死活。