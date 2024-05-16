兒自殺後夫婦圖代孕誕子 女報警
【本報綜合報道】湖南省湘潭市一名女子周一表示，自己和弟弟在充斥語言暴力的家庭成長，導致雙雙患上抑鬱。弟弟3年前自殺身亡，誰知父母在其死後想再生一名男孩，經多次接受試管嬰兒手術失敗後，竟打算找代孕誕子。女子對父母所為無法接受，已多次報警。
長年受語言暴力 患抑鬱跳樓
女子易婷表示，弟弟易靖博2021年12月從家裏天台跳樓自殺，死時才18歲，剛升讀大學。弟弟跳樓前曾致電她說自己是家庭的累贅，此前亦曾表示對父母家庭非常失望。弟弟死後，父親雖然承認錯誤，指壓抑的家庭環境對兩個孩子的傷害很深，是導致兒子出事的根源，但在弟弟死後不足一年，父母竟偏執地想再誕一子。易婷質問父母怎麽能像養育牲畜一樣，一隻死掉就再養一隻，而且毫不在意她的創傷。
今年初，易婷得知父母多次接受試管嬰兒手術失敗，開始在嘗試代孕，她便聯絡當地派出所。但警方表示，如果能提供確鑿證據，他們可以上門勸導，若然代孕者子宮內已經形成胚胎，沒有機構有權利要求墮胎，只能等孩子生下後，按照代孕的事實去對父母處以罰款。
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