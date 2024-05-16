誘姦4名年幼女生 男師伏法

【本報綜合報道】海南省一名小學男教師利用其身份與便利，於2019年至2021年間以誘騙等手段，多次姦淫4名年幼女學生，並長期、多次猥褻25名年幼女學生，被判死刑。經最高人民法院核准，海南省第一中級人民法院周二依照法定程序對他執行死刑，檢察機關派員監督。

另長期猥褻25名未成年 海南省第一中級人民法院去年4月以強姦罪、猥褻兒童罪數罪併罰，判處羅崇創死刑，剝奪政治權利終身。羅崇創上訴後，海南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核認為，一審判決、二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法作出核准對羅崇創判處死刑、剝奪政治權利終身的刑事裁定。

海南省第一中級人民法院在執行死刑前，安排羅崇創會見其近親屬，保障被執行罪犯的合法權利。通報指，人民法院依法嚴厲打擊侵害未成年人權益的各類犯罪，對犯罪情節特別惡劣、罪行極其嚴重的極少數犯罪分子，堅決依法判處死刑，絕不手軟。