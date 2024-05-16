內地汽車宣傳片涉色情暗示惹議

拍攝女主播裙底和腿部

相關直播錄影片段顯示，女主播站在車的後排彎腰探向前排座椅，此時鏡頭兩次對準她的裙底和腿部。女主播也與直播間網民互動，說了「你們控我7秒」、「大哥7秒結束了」等帶有低俗暗示的話語。在該帳號最新幾條影片評論區，網民還在討論前幾天的直播細節，而帳號營運者也沒有避諱，多次就話題回覆網民。發布影片的帳號認證資訊為「寧夏寧達捷瑞汽車銷售服務有限公司官方帳號」，捷途汽車官方客服證實涉事門店為旗下經營商。