新車疑漏電致男子腦溢血 比亞迪否認

【本報綜合報道】江西省新余市一名51歲男子購買一輛比亞迪新能源汽車後不足一個月，疑遭車輛漏電電擊造成腦溢血。在與4S店（一條龍式特許汽車經銷店）協商無果後，車主女兒周一在網上發布影片向社會求助。比亞迪周二回應稱，初步排除車輛漏電導致車主病發。

鄧姓男車主的女兒在影片中稱，父親上月12日在該市林迪4S店購買一輛新能源汽車，開展網約車工作，至本月4日，鄧男駕車行駛時突然發現車輛漏電，他急忙解開安全帶落車大聲呼救，後獲家人送院入住深切治療部，經診斷為腦幹出血、吸入性肺炎及電擊傷。

稱漏電監測無異常 比亞迪公關部人員回應指，從行車紀錄儀片段可見，當時副駕駛座的乘客未出現異常情況，車主也可解開安全帶移動，加上車輛有電位均衡的安全設計，漏電監測也沒出現異常，因此初步排除車輛漏電導致車主病發，不排除車主突發腦溢血導致手腳麻木誤以為觸電的可能。事後，車主家屬也正常開走車輛。企業方對車主及其家屬深表關切和慰問，願意積極配合相關部門鑑定和調查。