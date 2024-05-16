掃衣櫃時吸灰塵 女子發燒肺長霉菌

浙江省杭州市王女士（化名）近日出現咳嗽、乏力、發燒等症狀，開始以為是普通感冒，只在家吃點退燒藥，詎料3天後仍反覆高燒，最高更燒到40℃。朋友於是將她送往附近的杭州師範大學附屬醫院，經檢查發現她的肺部竟長出「小樹芽」。

接診的感染性疾病科主任醫生周翔根據王女士的肺部電腦掃描結果，懷疑她感染霉菌性肺炎。王女士回想起一個月前在家中清掃衣櫃的霉斑時，因沒有做好防護，吸入不少隨之揚起的雜質、灰塵，之後出現陣發性咳嗽、乏力，還出現發熱症狀。

為進一步確定病情，周翔為王女士進行纖維支氣管鏡檢查，果然發現氣道壁上分布大量白色菌斑，化驗後確認是曲霉菌。周翔判斷，王女士家中的灰塵中很可能混入了各種霉菌。王女士平時喜歡晝夜開窗通風，而5月份的南方氣溫回暖，陰雨不斷，空氣潮濕是利於霉菌生長的天然條件。霉菌在人體內可引發肺部、口腔、皮膚甚至全身感染。

可引發全身感染及過敏 內媒指出，一些通風不良、潮濕的房間很容易孳生霉菌；尤其是牆角、窗台，洗手間、浴室，洗衣機內部，空調等都容易孳生霉菌。此外，長時間不用的書籍、地氈也容易孳生霉菌。霉菌在人體內可引發感染，除了像王女士吸入氣道引起肺部感染，還會引發口腔、皮膚、泌尿系統、胃腸道等感染，甚至引發全身感染。過敏體質的人群吸入體內後，可引發過敏反應。

整理舊物宜戴口罩和手套 醫生建議，民眾整理舊衣物或在日常生活中處理霉味重的物品時，要戴好口罩和手套，穿好長衣長褲，避免直接吸入含有霉菌的氣體。此外，可以用消毒水，如3%的過氧化氫，或一比一調配的水和白醋清潔；也可以對書籍、地氈等作陽光晾曬。本報綜合報道