電商職員受賄億元助違規店家入駐

【本報綜合報道】浙江省杭州市警方近日偵破一宗民營企業內部腐敗案件，疑犯王×雖是電商平台的基層員工，但在短短一年內竟收受商家賄賂高達9,200多萬元（人民幣‧下同，約一億港元），原因是他掌握着一項重要的審批權。

已審批逾400企業 警方稱，王×負責該電商平台家具類官方旗艦店入駐的審批業務，調查發現其審批通過的官方旗艦店不僅數量遠超正常水平，而且很多商家的條件並不符合平台要求，在短短一年間他迅速將手中的審批權變成一門生意。杭州市公安局餘杭區分局表示，王×拉攏了一些親友去招募中間人或商家，尋找有入駐店舖需求的企業，然後開價。王×通過發展8名中間人，為400多家企業違規審批，涉案金額達1.3億元（約1.4億港元）。

為防東窗事發，王×很多錢都經由親友收取，他又將大量贓款交給一名朋友保管，同時用部分資金購買黃金保存。雖然機關算盡，但最終因為公司收到匿名舉報，令王×原形畢露。王×因涉嫌非國家工作人員受賄罪被提起公訴，案件正在審理中。有內媒指，涉事電商企業為阿里巴巴，惟該公司未公開回應。