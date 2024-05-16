瀘州小區門衞擅收開門費

二維碼掛頸 不給不開門

內媒周日報道，上述利城花園小區居民表示，物業稱由於門衞長時間夜晚起床開關門比較辛苦，有些居民自發給予一元至兩元人民幣（約1.1至2.2港元）不等的「辛苦費」，但並非強行收取。然而實際情況是，兩名門衞直接把收費二維碼掛在頸上要錢，其中一人更態度惡劣，不給錢就不開門。而且很少居民自願給錢，多數人都是跟門衞在半夜三更吵架。