瀘州小區門衞擅收開門費
【本報綜合報道】四川省瀘州市合江縣居民早前多次舉報，夜間返回小區時遭門衞收取開門費，居民督促物業管理給門衞加工資。縣政府符陽街道辦事處近日回覆，明令禁止收費行為，並由勞務公司補足門衞工資，勞務公司負責人表示認可。
二維碼掛頸 不給不開門
內媒周日報道，上述利城花園小區居民表示，物業稱由於門衞長時間夜晚起床開關門比較辛苦，有些居民自發給予一元至兩元人民幣（約1.1至2.2港元）不等的「辛苦費」，但並非強行收取。然而實際情況是，兩名門衞直接把收費二維碼掛在頸上要錢，其中一人更態度惡劣，不給錢就不開門。而且很少居民自願給錢，多數人都是跟門衞在半夜三更吵架。
報道又指，小區門衞夜間收取開門費現象在瀘州市內並不少見。據今年1月報道，龍馬潭區紅星小區一業主曾反映，晚上12時後車輛進出要給門衞兩元（約2.2港元）開門費。成都市老舊小區深夜收取開門費的情況也較為普遍，一些小區則安裝包括智能門禁系統在內的一系列智能安防設施，避免人手開門。
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