內地沿海省區市 郵輪入境免簽開放

旅團最多停留15天可遊京 香港亦受惠 國家移民管理局昨日舉行記者會，宣布即日起在沿海省區市，全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策。乘坐郵輪來華並經由境內旅行社組織接待的兩人或以上外國旅遊團，可從內地沿海所有郵輪口岸免辦簽證入境停留15天。免簽入境口岸包括國家設於天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞的13個郵輪口岸。

外國人管理司司長毛旭宣布，為進一步促進便利外籍人員來華旅遊，推動中國郵輪經濟集約發展，服務國家高水平對外開放，經商外交部、國家發展和改革委員會、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、海關總署，並報國務院批准，國家移民管理局決定在沿海省區市全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策。旅遊團須隨同一郵輪前往下一港，直至本次郵輪出境，活動範圍為沿海省區市和北京市。

旅團須隨同郵輪前往下一港 當局為支持郵輪旅遊發展，決定將大連、連雲港、溫州、舟山、廣州、深圳、北海7個郵輪口岸新增為中國過境免簽政策適用口岸，方便符合相關過境免簽政策條件的外籍旅客乘坐郵輪過境。該政策基於3點考慮，包括促進中國郵輪經濟和郵輪產業發展，促進中外人員交流交往，前期政策試點的成功經驗為政策全面推廣奠定了堅實基礎。

有記者問及，郵輪入境免簽政策已在上海試點，而本次全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策又有甚至突破。毛旭回應新政策主要有以下特點：一是郵輪入境口岸更靈活、二是停留範圍更大、三是政策協同更高效。另有記者提問，文化和旅遊部如何進一步推動旅遊市場發展。對此，文旅部國際交流與合作局副局長石澤毅回應指，部門正聯合相關政府部門，梳理入境旅遊全流程，通過持續優化簽證和通關政策、推進航班等國際交通加速恢復、完善入境旅遊綜合服務、提升文旅場所開放管理水平、改善入境購物環境等，讓外國旅客在中國更加順暢、更加舒心。

香港特別行政區政府昨日表示歡迎相關政策，文化體育及旅遊局發言人指新政策安排會吸引國際郵輪公司開發更多包括內地港口和香港的郵輪行程，有助發揮香港「一程多站」示範核心區的角色，推動香港郵輪業的發展。當局會繼續透過不同措施，提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力，抓緊國家郵輪業發展帶來的機遇。本報綜合報道