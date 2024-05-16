網絡安全會議 美英指華威脅日增

【本報綜合報道】網絡科技及安全事務國際會議「CyberUK 2024」周二在英國伯明翰舉行，美國和英國官員在會上警告，來自中國的網絡威脅日益嚴重，北京有能力在網絡造成嚴重破壞，其支持黑客不負責任的行為正令全球互聯網變得不安全。

英國政府通訊總部（GCHQ）竊聽機構主管凱斯特-巴特勒（Anne Keast-Butler）會上發表演說時指出，中國對英國構成真正且日益嚴重的網絡風險，中國的脅迫性和破壞穩定的行動威脅到國際準則，回應中方活動是GCHQ的首要任務。

她呼應英國首相辛偉誠的說法，稱未來數年將是危險和變革的，又認為俄羅斯和伊朗構成直接威脅，但中國才是劃時代的挑戰。

民用基礎設施恐受損 美國白宮國家網絡總監科克爾（Harry Coker）則表示，中國軍事黑客正在網絡繞過美國的防禦，並以前所未有的規模針對美國的利益。他指出，在危機或衝突情況下，中國可利用其預先部署的網絡能力對民用基礎設施造成嚴重破壞，並阻止美方軍事行動。

科克爾