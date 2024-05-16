向華製電動車加徵關稅 拜登指中方作弊

【本報綜合報道】美國白宮周二清晨宣布，將對價值180億美元（約1,400億港元）從中國進口的商品加徵關稅，鎖定電動車、電池、鋼、關鍵礦物等戰略產業。總統拜登其後批評中國大量補貼生產、強迫技術轉移等不公平經濟行為是作弊，傷害美國製造業及勞工，美國正在對抗這些措施。

拜登於白宮的玫瑰園召開記者會，對獲邀出席的鋼鐵、汽車、金屬板材、機械等工會代表指出，他不會容許中國政府過度補貼讓生產過剩的產品以低價傾銷的方式充斥美國市場。他指，中國政府多年來對各種產業注入國家資源，有了政府補貼，中國製造商過量生產，不必擔心利潤，因此能用低價傾銷，迫使全球其他製造商倒閉。此外，中國也強迫要進入中國市場的美國企業必須將技術轉移給中國。

拜登表示，中國領導人曾問他，為何特別對中國不公。他說，兩國生意往來要遵守一樣的規則，在中國投資的51%股份須由中國人持有、也要提供所有知識產權，「你想在美國這樣嗎？」中國領導人則沉默以對。拜登亦批評，中國透過網絡間諜和其他手段竊取技術。

北京斥最典型霸道霸凌 在北京，中共中央政治局委員、外長王毅昨日指美國頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，近乎瘋狂地打壓中國的正常經貿科技活動，是當今世界上最典型的霸道霸凌。美方不擇手段打壓中國，並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信，亂了方寸；亦不能解決美國自身存在的問題，反而會進一步破壞對國際產供鏈的正常運轉。另外，外交部發言人汪文斌表示，美方繼續將經貿問題政治化，進一步增加對華關稅，是錯上加錯，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。