台5名嘴造謠向大陸抹黑 國台辦：法律懲罰

黃世聰

近年多名台灣名嘴被指胡編亂造「大陸人民吃不起茶葉蛋」、「大陸高鐵沒靠背」等虛假訊息，散布謠言抹黑大陸，引發兩岸網民對立。大陸國台辦昨日宣布，將依法對5名涉事名嘴黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑及其家屬實施懲戒，強調輿論不是法外之地，任何編造、散布謠言、擾亂社會秩序、損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律懲處。

國台辦發言人陳斌華表示，上述名嘴罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並通過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播；批評他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。

頑固台獨入賴班子 必遭打擊 台灣候任總統賴清德已宣布的人事名單中，多人被大陸列悍台獨頑固分子清單，陳斌華批評民進黨當局不承認體現一個中國原則的「九二共識」，強調絕不容忍，國家將出台法律措施，依法嚴厲打擊分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。他重申，民進黨只要放棄「台獨」立場，對話交往就可以進行。對於如何應對賴清德就職講話，他指關乎台海和平穩定，是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題。

堅決反對美軍事援台 促停止 美國總統拜登近日已將對外軍援一攬子法案簽署成法，包含對台軍援等內容，陳斌華回應指，陸方對美方此舉表示強烈不滿和堅決反對，要求停止以任何方式武裝台灣。至於美軍印太司令部前司令阿奎利諾倡台灣倣效以色列動員應對解放軍隨時可能發起的軍事行動，陳斌華反指事實證明美國在哪裏拱火，哪裏就會遭殃。

另外，台外長吳釗燮昨日提到台灣參加世界衞生大會難度高，要爭取更多國家支持，陳斌華則指關於台灣參與世衞活動，必須按照一中原則來處理。本報綜合報道

李正皓 劉寶傑 王義川 國台辦發言人 陳斌華 于北辰 大陸重申，民進黨只要放棄「台獨」立場，對話交往就可以進行。圖為台北。