東京大學耗時26年建設 海拔最高天文台落戶智利

【本報綜合報道】日本東京大學耗時26年，在智利阿塔卡馬高原海拔5,640米建設的天文台，其山頂設施於上月竣工，並獲健力士世界紀錄認證為「世界海拔最高的天文台」。東京大學將於明年啟動大型望遠鏡觀測，力爭探明銀河誕生與宇宙起源之謎。

日媒昨日報道，東京大學阿塔卡馬天文台（TAO）配備口徑6.5米的大型望遠鏡，能觀測肉眼看不到的天體釋放的紅外線，並拍攝到解像度更高的太空畫面。由於紅外線容易被大氣中的水蒸氣吸收，因此空氣乾燥的高原更適合觀測，但如此高的地勢並不適合人類生活，工人工作時須定期吸氧，內部工作的研究人員亦需採取預防措施，以對抗高原反應。