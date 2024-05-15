丹麥商人 百年遺囑限期屆 2萬枚硬幣拍賣

生前珍藏 料總售價逾5億瘋狂 已故的一名丹麥商人收藏兩萬多枚硬幣，主人已去世100年，收藏品將被拍賣，總售價可能高達7,200萬美元（約5.6億港元）。

美媒周一報道，商人布魯恩（Lars Emil Bruun）出生於1852年，他在兒童時期就開始收藏硬幣。成年後，布魯恩通過經營牛油生意獲得巨大財富，借此收集大量藏品，包括來自丹麥、挪威和瑞典的兩萬多枚貴金屬硬幣，以及其他獎章、紙幣等等。

經歷了第一次世界大戰的布魯恩被戰爭的破壞性所震驚，因此他在遺囑中規定，將自己收藏的硬幣保存100年作為丹麥的國家儲備。100年後，如果藏品完好無損，則應進行拍賣，所得款項歸他的直系後代所有。

布魯恩於1923年逝世，他的後人曾數次試圖違背遺囑提前出售藏品，但均未成功，目前這批罕見的硬幣藏品將由一間總部位於美國紐約的稀有錢幣拍賣行拍賣。拍賣將於2024年秋季開始，預計在未來幾年內多次進行。

丹麥國家博物館擁優先購買權 拍賣行稱，這些硬幣的售價高低不一，便宜的可能僅為50美元（約390港元），但貴重的售價則可能超過100萬美元（約780萬港元）。丹麥國家博物館對部分藏品擁有優先購買權，目前該館已經斥資購買了藏品中的6枚金幣和一枚銀幣，館方認為這7枚硬幣是獨一無二的。本報綜合報道