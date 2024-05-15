前親信：特朗普促付掩口費 免選情遭艷星摧毀

美國前總統特朗普涉嫌偽造商業紀錄，向成人電影女星斯蒂芬妮支付掩口費的案件續審，其前親信兼私人律師科恩（Michael Cohen）周一首度出庭作供，稱對方多次要求他協助幫忙阻止事件曝光，以免對選情造成災難性影響。

科恩在庭上表示，特朗普曾稱若與斯蒂芬妮的醜聞曝光，將會是一場「徹頭徹尾的災難，女性會憎恨我的」，遂提出向斯蒂芬妮支付13萬元（美元‧下同，約101.4萬港元），以換取對方在2016年大選前對此事保持沉默。他又指，特朗普曾指示他在大選後才轉交掩口費給斯蒂芬妮律師，因醜聞屆時已不重要。

科恩指，特朗普當時為了選情才支付掩口費，而所有費用支出均需先獲得對方批准。他表示自己曾詢問特朗普，斯蒂芬妮的指控會如何影響他與妻子梅拉妮亞的關係時，對方僅稱「不要擔心」。科恩指出：「特朗普沒有考慮梅拉妮亞，一心只考慮大選。」

此外，科恩指他得知特朗普大樓一名保安聲稱特朗普有一名私生子後，特朗普對他說：「你來處理吧。」後來證明，所謂的私生子只是子虛烏有的謊言。儘管如此，該名保安仍然獲得了3萬元（約23.4萬港元）的報酬，以保證關於私生子的謊言「不在市場上流傳」。

辯方指科恩證供不可靠 特朗普代表律師辯稱，科恩曾於2018年向國會提供不實陳述而被判刑，形容對方是重罪犯並在特朗普參與支付掩口費上撒謊，惟科恩反駁稱若無特朗普批准，他絕不會採取如此激烈措施，他將於周二再出庭作供。特朗普因掩口費案而成為美國史上首位遭遇刑事審判的前總統，並在紐約州被控34項重罪。他否認所有指控，也不承認與斯蒂芬妮有染。本報綜合報道