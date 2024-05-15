5月15日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月15日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
涉離岸博彩 菲遣返逾160華人
中國和菲律賓執法部門昨日再次合作，遣返160多名在菲從事離岸博彩的中國公民。中菲去年12月合作遣返180名在菲從事離岸博彩的中國公民，今年2月再遣返40多人。中國法律禁止任何形式的賭博活動，包括網絡博彩、中國公民出境賭博、在境外開設賭場並招攬中國公民參賭等行為均違法。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240515-0515_00180_027/涉離岸博彩--菲遣返逾160華人
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc