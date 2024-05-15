涉離岸博彩 菲遣返逾160華人

中國和菲律賓執法部門昨日再次合作，遣返160多名在菲從事離岸博彩的中國公民。中菲去年12月合作遣返180名在菲從事離岸博彩的中國公民，今年2月再遣返40多人。中國法律禁止任何形式的賭博活動，包括網絡博彩、中國公民出境賭博、在境外開設賭場並招攬中國公民參賭等行為均違法。（綜合報道）