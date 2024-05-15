美擊落也門叛軍彈道導彈兩無人機

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動繼續攻擊紅海地區商船，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，美方周一摧毀一枚反艦彈道導彈及兩架無人機。中國常駐聯合國副代表耿爽同日在安全理事會也門問題公開會作出呼籲，青年運動尊重各國商船根據國際法在紅海的航行權利，立即停止襲擾，有關方面亦應該保持克制。

華籲各方保持克制 美國中央司令部表示，也門薩那時間周一下午3時41分，美方部隊成功在青年運動位於也門的根據地摧毀一架無人機。同日下午5時51分及6時02分，美國海軍神盾驅逐艦梅森號成功在紅海迎戰及摧毀一枚來襲反艦彈道導彈；此外，美方部隊也在紅海摧毀一架無人機。上述事件均沒有造成美國、聯軍或商船人員受傷或通報受損。

耿爽表示，解決也門問題要依靠政治外交手段，也要推動紅海局勢盡快降溫，各方應該排除干擾、相向而行，共同推進「也人主導、也人所有」的全面政治進程，各方特別是對局勢有影響力的國家應該為此發揮建設性作用。他重申，也門及紅海局勢與巴勒斯坦加薩地帶衝突密切相關，敦促有關國家加大對以色列勸說施壓力度。