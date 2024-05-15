以倡巴非官方身份 參與拉法口岸營運

巴方不願治理 免遭哈馬斯襲擊而死 美國傳媒周一報道，以色列上周提議由巴勒斯坦自治政府派代表，前往加薩地帶南部接壤埃及的拉法口岸，以非官方身份參與口岸營運。這是自去年10月以巴戰事開始以來，以色列首次同意討論由巴勒斯坦參與管理加薩地帶。惟巴勒斯坦自治政府不希望派代表到拉法口岸，以免遭回教激進組織哈馬斯襲擊而死。

知情官員透露，上述建議由以色列國家安全局局長巴爾及其他官員提出，條件是口岸的巴勒斯坦人員不得以自治政府成員身份行事，只能夠作為加薩地帶援助委員會成員。巴爾的條件激怒巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，他向美國和以色列表明不同意在拉法口岸「秘密行動」，並要求以色列把拉法口岸問題納入更廣泛、涉及巴勒斯坦政治前景的協議。

此外，巴勒斯坦要求以色列發還約10天前凍結的巴勒斯坦稅收；巴方早前推動國際刑事法院向以色列高官發逮捕令，以方於是凍結稅款報復。

以防長向美卿說明立場 時值以色列國防軍昨日控制並封鎖拉法口岸加薩地帶一側，埃及已經暫停運送人道主義援助物資的貨車通過該口岸。埃及表明只要以色列從口岸撤軍，就會恢復貨車通行。巴爾日前向埃及情報總局局長卡邁勒表明，以方希望重新開放拉法口岸，但口岸不能夠再由哈馬斯控制，以色列國防部長加蘭特周日也向美國國務卿布林肯說明類似立場。美國和以色列官員稱拉法口岸會談繼續，巴勒斯坦未斷然拒絕向口岸派遣代表的可能性。

聯合國車拉法遇伏一死 另一方面，一輛聯合國車輛周一在拉法口岸附近遭到槍擊，造成車上聯合國工作人員一死一傷。據指死者為外國人，是去年10月戰事爆發以來，當地首次有聯合國的外國人員死亡。事發時聯合國人員前往拉法的歐洲醫院，事發地點所在地區正被以軍控制，目前仍未清楚是以軍抑或是當地武裝分子開槍。聯合國秘書長古特雷斯對襲擊表示深感悲痛，譴責針對聯合國人員的襲擊，並呼籲進行全面調查。他又再次呼籲立即實現人道主義停火，並釋放所有被扣押人員。本報綜合報道