兩岸國際

李顯龍交棒 續任國務資政

新加坡總理李顯龍周一向總統尚達曼遞交辭呈，今日卸任並且留在內閣擔任國務資政，副總理兼財政部長黃循財同日宣誓就職新任總理。李顯龍於1984年12月正式進入政界，2004年8月12日出任總理兼財政部長，2015年9月及2020年7月兩度連任總理，至今擔任此職位20年。（綜合報道）
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