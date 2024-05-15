法增入口俄肥料 疑違承諾

法國傳媒近日報道，法國在烏克蘭戰爭期間增加從俄羅斯入口肥料，令外界質疑政府確保農業需求可以自給自足的承諾。2021年，法國向俄羅斯購買44.2萬噸肥料，2023年升至72.5萬噸。法國總理阿塔爾向農民保證，農業仍是政府優先處理問題之一，強調它與國防及安全同樣重要。（綜合報道）