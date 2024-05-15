朝代表團赴俄 商科技合作

北韓官媒朝中社周二報道，由北韓國家科學技術委員會委員長李忠吉率領的代表團，周一在平壤啟程前赴俄羅斯，將在莫斯科出席朝俄政府間經貿與科技合作委員會科技分科委員會第八次會議。俄羅斯駐北韓大使館表示，雙方將簽署議定書，列明在科技、基礎研究、法令等領域深化合作所達成的共識。（綜合報道）