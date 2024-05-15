被列疑似極端組織 德極右政黨上訴駁回

【本報綜合報道】德國北萊茵—威斯特法倫州明斯特高級法院周一駁回，極右政黨另類選擇黨對其被列為「疑似極端組織」的上訴。德國聯邦憲法保衞局將可以繼續監聽該黨成員或從該黨內部招募線人。

政府可繼續監聽 法官表示，駁回另類選擇黨上訴的做法是適當，也沒有違反憲法或歐洲法律。裁決書寫道，有理由懷疑該黨至少有一部分人希望，給予有移民背景的德國公民二等公民地位，形容該黨充斥着系統性針對移民的反民主原則言論。

內政部長費澤爾對裁決表示歡迎：「裁決表明，我們是一個防禦性的民主國家。」另類選擇黨批評法院裁決，表示訴訟程序缺乏「對事實的充分澄清」，揚言會再次提出上訴。該黨仍然可以在聯邦一級的高級法院對裁決提出上訴。

另外，另類選擇黨主要領袖之一霍克（Björn Höcke）也將出庭受審。他被控2021年一次集會上，故意使用納粹口號「一切為了德國」（Alles für Deutschland）。霍克受訪時聲稱當時自己並不為意，形容該口號只是一句老生常談的話，稱當局的指控帶有政治動機。