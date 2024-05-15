烏近半年攔截率急跌 德將提供新防空系統

【本報綜合報道】美國傳媒周一報道，俄羅斯過去半年增加用無人機、導彈及更難攔截的彈道導彈攻擊，烏克蘭防空攔截率急跌。德國駐烏克蘭大使雅格（Martin Jager）同日宣布，本月將向烏克蘭提供新一套IRIS-T防空系統，未來兩年將提供更多，德方提供的愛國者防空系統最快下月底抵達烏克蘭。

至今尚未攔下防空導彈 數據顯示，俄羅斯過去半年發射的無人機和導彈，較再之前半年多約45%，其中發射伊朗見證者型無人機數量達2,628架，幾乎較之前半年多一倍。俄羅斯過去半年發射114枚彈道導彈及46枚高超音速導彈匕首和鋯石，再之前半年數量分別為33枚和27枚。俄軍另使用防空系統攻擊烏克蘭，僅今年就發射175枚S300或S400防空導彈。

報道分析烏克蘭空軍司令部數據，顯示烏克蘭過去半年攔截約46%的俄羅斯導彈，較再之前半年的73%急跌，上月的攔截率更降至30%。俄羅斯過去半年發射的彈道導彈，烏克蘭僅擊落其中10%，且至今從未攔截到防空導彈，而巡航導彈的攔截率較高。烏克蘭空軍發言人證實上述數據總體準確。